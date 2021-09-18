НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Министр иностранных дел Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Глава внешнеполитического ведомства приехал на избирательный участок, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве, чтобы пройти процедуру волеизъявления.

18 сентября, 08:21

Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отдал свой голос на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что для прохождения процедуры волеизъявления министр посетил избирательный участок, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве. На кадрах с места событий запечатлено, как глава МИД РФ выходит из кабинки для голосования, а затем с помощью члена комиссии опускает бланк в электронную урну.

  • Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой
    Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой
  • Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой
    Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой
  • Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой
    Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой

Фото © Телеграм-канал Марии Захаровой

1 / 3

Напомним, что сам Лавров принимает участие в выборах в первой пятёрке от "Единой России". Ранее глава МИД РФ ответил на вопрос о своей отставке с поста министра.

Песков проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Песков проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1