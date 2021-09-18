Министр иностранных дел Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
Глава внешнеполитического ведомства приехал на избирательный участок, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве, чтобы пройти процедуру волеизъявления.
Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отдал свой голос на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.
Отмечается, что для прохождения процедуры волеизъявления министр посетил избирательный участок, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве. На кадрах с места событий запечатлено, как глава МИД РФ выходит из кабинки для голосования, а затем с помощью члена комиссии опускает бланк в электронную урну.
Напомним, что сам Лавров принимает участие в выборах в первой пятёрке от "Единой России". Ранее глава МИД РФ ответил на вопрос о своей отставке с поста министра.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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