Министр иностранных дел Лавров проголосовал на выборах в Госдуму

Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отдал свой голос на выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что для прохождения процедуры волеизъявления министр посетил избирательный участок, расположенный в школе в Малом Кисловском переулке в Москве. На кадрах с места событий запечатлено, как глава МИД РФ выходит из кабинки для голосования, а затем с помощью члена комиссии опускает бланк в электронную урну.







Напомним, что сам Лавров принимает участие в выборах в первой пятёрке от "Единой России". Ранее глава МИД РФ ответил на вопрос о своей отставке с поста министра.