Песков проголосовал онлайн на выборах в Госдуму
Представитель Кремля отметил удобство дистанционного электронного голосования.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проголосовал на выборах депутатов Госдумы, процедуру волеизъявления он прошёл онлайн. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно", — отметил представитель Кремля в беседе с агентством.
Ранее Лайф рассказывал, что глава ЦИК Элла Памфилова проголосовала на думских выборах. Для этого она посетила избирательный участок в Истринском районе Подмосковья.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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