Около 7 тысяч фейков о выборах выявили киберволонтёры в первый день голосования

При этом, как отметил представитель ОП РФ, за период с января по сентябрь было обнаружено пять тысяч соответствующих ложных сообщений, "а дальше начался форменный кошмар".