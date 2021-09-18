Около 7 тысяч фейков о выборах выявили киберволонтёры в первый день голосования
При этом, как отметил представитель ОП РФ, за период с января по сентябрь было обнаружено пять тысяч соответствующих ложных сообщений, "а дальше начался форменный кошмар".
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Киберволонтёры Общественной палаты (ОП) РФ за первый день голосования выявили порядка семи тысяч фейков о выборах в Госдуму. Ложные сообщения удавалось сразу опровергать. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) Координационного совета при ОП Александр Малькевич.
Он отметил, что киберволонтёры "за период с января по сентябрь выявили пять тысяч фейков о выборах".
"А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти семь тысяч фейковых сообщений. За один день", — сказал Малькевич.
Он добавил, что к утру сегодняшнего дня "накал удалось сбить". По его словам, благодаря наличию видеонаблюдения и работе журналистов такие сообщения "купировались на взлёте".
Ранее в НОМ перечислили самые частые фейки первого дня думских выборов. В большинстве случаев сообщения о нарушениях не подтверждались при проверке, заметили в ассоциации.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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