Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что избирательная система страны прозрачна и всё тайное выходит на поверхность. Об этом она сказала журналистам после голосования на избирательном участке в подмосковной Павловской Слободе.

"Ту систему, которую мы создали, запустили, — она настолько прозрачна, что в ней любое событие, которое выходит за пределы норм закона, всё тайное становится явным. Система прозрачна настолько, что всё это [тайное] она на поверхность выталкивает", — отметила Памфилова.

Председатель ЦИК также выразила надежду, что вся работа была проделана не зря. Памфилова подчеркнула, что все предпринимаемые действия направлены на то, чтобы выборы прошли достойно.