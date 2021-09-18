"Всё тайное становится явным": Памфилова назвала прозрачной избирательную систему России
Глава ЦИК выразила надежду, что вся работа была не зря проделана. Она подчеркнула, что все предпринимаемые действия направлены на то, чтобы думские выборы прошли достойно.
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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что избирательная система страны прозрачна и всё тайное выходит на поверхность. Об этом она сказала журналистам после голосования на избирательном участке в подмосковной Павловской Слободе.
"Ту систему, которую мы создали, запустили, — она настолько прозрачна, что в ней любое событие, которое выходит за пределы норм закона, всё тайное становится явным. Система прозрачна настолько, что всё это [тайное] она на поверхность выталкивает", — отметила Памфилова.
Председатель ЦИК также выразила надежду, что вся работа была проделана не зря. Памфилова подчеркнула, что все предпринимаемые действия направлены на то, чтобы выборы прошли достойно.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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