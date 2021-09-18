В Москве явка на думских выборах в первый день голосования превысила 23%

В Москве явка на думских выборах в первый день голосования, в том числе онлайн, составила 23,07%. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

По его словам, очно процедуру волеизъявления прошло почти 7% избирателей, то есть около 534 тысяч человек. А онлайн-форматом воспользовалось 1,27 миллиона граждан — 16% от базы по городу в целом. Явка на дистанционном голосовании составила 63,1%.

Отмечается, что общее число избирателей, выбравших онлайн-формат, в Москве составляет 2 014 765 человек.