В Москве явка на думских выборах в первый день голосования превысила 23%
Почти 534 тысячи человек отдали свои голоса очно, а 1,27 миллиона жителей столицы прошли процедуру волеизъявления в онлайн-формате.
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В Москве явка на думских выборах в первый день голосования, в том числе онлайн, составила 23,07%. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.
По его словам, очно процедуру волеизъявления прошло почти 7% избирателей, то есть около 534 тысяч человек. А онлайн-форматом воспользовалось 1,27 миллиона граждан — 16% от базы по городу в целом. Явка на дистанционном голосовании составила 63,1%.
Отмечается, что общее число избирателей, выбравших онлайн-формат, в Москве составляет 2 014 765 человек.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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