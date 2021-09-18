Московский избирком аннулировал восемь урн для надомного голосования
При этом, как отметил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, нет ни одного аннулирования стационарных ящиков.
Фото © ТАСС / Семён Антонов
Московская городская избирательная комиссия аннулировала в первый день голосования восемь переносных урн для надомного голосования. Об этом сообщил журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.
"На вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты в восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах. Все восемь — переносные ящики, это надомное голосование. Можно сказать, что это слабое место. [При этом] нет ни одного аннулирования стационарных ящиков", — рассказал Венедиктов.
Он отметил, что иногда избирателям выдавали бюллетени не в нужном месте, а один ящик просто рассыпался, из-за чего из него выпали бланки.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве более 3,6 тысячи избирательных участков начали работу во второй день выборов. При этом исполнить гражданский долг онлайн можно было и ночью. За это время сделали свой выбор 100 тысяч горожан.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить по онлайн-трансляции Лайфа.
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