Московский избирком аннулировал восемь урн для надомного голосования

Московская городская избирательная комиссия аннулировала в первый день голосования восемь переносных урн для надомного голосования. Об этом сообщил журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.

"На вчерашний день Московская городская избирательная комиссия аннулировала результаты в восьми участковых избирательных комиссиях, на восьми урнах. Все восемь — переносные ящики, это надомное голосование. Можно сказать, что это слабое место. [При этом] нет ни одного аннулирования стационарных ящиков", — рассказал Венедиктов.

Он отметил, что иногда избирателям выдавали бюллетени не в нужном месте, а один ящик просто рассыпался, из-за чего из него выпали бланки.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве более 3,6 тысячи избирательных участков начали работу во второй день выборов. При этом исполнить гражданский долг онлайн можно было и ночью. За это время сделали свой выбор 100 тысяч горожан.