Первый день парламентских выборов в Госдуму, стартовавших в России 17 сентября, показал высокий уровень организации электорального процесса. Это отмечают зарубежные и российские эксперты, которые имеют возможность наблюдать за голосованием.

"Что касается готовности России к выборам, на мой взгляд, уровень достойный, можно отметить хорошую организацию. Принимаются меры, которые позволяют увидеть реальное положение дел в том, что касается развития технологий и технологических средств", — приводит РАПСИ слова генерального секретаря Экономического и социального совета Греции Апостолоса Ксирафиса на полях международной научно-практической конференции "Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов", состоявшейся в Москве.

Эксперты также отметили открытость России в предвыборный период — приглашение иностранных наблюдателей, политологов, независимых общественных деятелей. Более того, подчёркивается, что РФ с её опытом, инновационными технологическими решениями вполне может помочь другим странам с введением стандартов в электоральном поле.

В свою очередь член Европейского парламента от Словакии Мирослав Радачовский высказал мнение о фактической предвзятости этого института Евросоюза, ничуть не усомнившись в том, что его коллеги не признают выборы только потому, что речь идёт о России.

"Я убеждён, что сегодня [Европейский] парламент скажет, что выборы в Российской Федерации будут недемократическими и несвободными", — сказал Радачовский.

Отмечается также, что в России на период выборов ожидается присутствие десяти омбудсменов и глав международных ассоциаций омбудсменов, в том числе генерального секретаря Европейского института омбудсмена Джозефа Зигеля. Международным наблюдателям и журналистам предоставлен полный доступ к видеонаблюдению в центрах общественного наблюдения за выборами. В целом эксперты отметили серьёзные цивилизационные сдвиги в этой сфере по всему миру.

Ранее Лайф сообщал, что французский наблюдатель отметил прозрачность и справедливость думских выборов. Делегация зарубежных экспертов планирует посетить участки в разных населённых пунктах Ростовской области.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.