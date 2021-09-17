Французский наблюдатель отметил прозрачность и справедливость думских выборов

Голосование на выборах в Госдуму в Ростовской области в первый день было прозрачным и справедливым. Об этом заявил журналистам французский политолог, председатель "Коллектива Франция — Россия" Андре Шанклю, сообщает РИА "Новости".

Известно, что делегация иностранных общественных экспертов, состоящая из Шанклю, председателя Союза журналистов Республики Сербской Боснии и Герцеговины Даниела Симича, главного специалиста по вопросам информации министерства информации, коммуникации и технологии Кении Алекса Нджугуна и бывшего мэра Линца (Австрия) Детлефа Виммера прилетела в Ростовскую область 17 сентября. В ходе поездки иностранцы посещают избирательные участки региона и следят за ходом голосования.

"Я рад заявить, что выборы проходят справедливо и прозрачно. Спасибо за приглашение", — сказал Андре Шанклю.

Он вспомнил, как присутствовал на выборах в России в 2017 году. По его словам, если члены делегации замечают какое-либо нарушение, они информируют об этом главу избирательного участка.

Шанклю рассказал, что делегация пробудет в Ростовской области все три дня голосования и в её планах посетить избирательные участки не только в Ростове-на-Дону, но и в других городах региона.

Ранее сообщалось, что СК проведёт проверку по факту кибератак на ресурсы онлайн-голосования. В ведомстве отметили, что в течение первого дня думских выборов на интернет-платформы были произведены хакерские нападения из-за рубежа. Они привели к некоторым задержкам в работе систем.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.