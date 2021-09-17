В Гааге прошли первые консультации РФ и Нидерландов по кибербезопасности

В ходе первых российско-нидерландских межведомственных консультаций по вопросам кибербезопасности Москва и Амстердам констатировали необходимость недопущения конфронтации в киберсфере. Заседания состоялись 16–17 сентября в Гааге. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"16–17 сентября 2021 года в Гааге состоялись первые российско-нидерландские межведомственные консультации по вопросам обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)", — сказано в релизе.

Отмечается, что в ходе консультаций обсуждались вопросы обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ на глобальных и региональных площадках, а также имела место тема двустороннего трека. В частности, стороны обсудили использование информационных технологий в мирных целях.

"Стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в ИКТ-среде, использования ИКТ в мирных целях, укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности", — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Россия представила презентацию проекта конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях, который был официально внесён "в качестве национального вклада в профильный спецкомитет ООН". Вместе с этим Нидерланды заявили о своей готовности принять участие в многосторонних процессах, которые связаны с противодействием киберпреступности.

"Стороны отметили значимость имплементации мер укрепления доверия в ИКТ-среде в рамках неформальной рабочей группы ОБСЕ, утверждённой решением Постсовета 1039. Стороны подчеркнули важность продолжения активной работы по содержательной реализации мер укрепления доверия", — указали в МИД.