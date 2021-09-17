В Совфеде заявили об отсутствии угроз из-за атак на систему ДЭГ на думских выборах

В Совфеде оценили массированные атаки на систему электронного голосования на думских выборах. Видео © LIFE

В первый день голосования на выборах в Госдуму были зафиксированы массированные атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), однако серьёзных угроз для Центральной избирательной комиссии (ЦИК) они не представляют. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Это не только DDoS-актаки, это довольно профессионально сделанные способы затруднить дистанционное электронное голосование нашим гражданам. Сами по себе эти атаки угроз ЦИК и для её ресурсов не представляют, но они действительно способны остановить граждан, потому что у человека могут возникать затруднения с вводом данных", — сказал Климов Лайфу.

Он заметил, что эти атаки массированные и идут, в частности, из государств блока НАТО. Основная масса — с территории США, однако речь не только о западных государствах, но и восточных, традиционно для атак используется Сингапур, объяснил Климов. При этом глава временной комиссии признал, что система была протестирована и позволяет обеспечить гражданам России тайность голосования. РФ была готова к нападкам, и результаты выборов не находятся под угрозой, заметил наш собеседник.

Климов добавил, что в ряде стран проживают люди, встроенные в систему антироссийских зарубежных центров. Например, около 300 человек — в Грузии, такие люди есть и в Германии, Польше, Чехии и других государствах. Они устраивают скандалы и занимаются фабрикацией фейков, считает сенатор.