RT потребовал разблокировать страницу журналиста Красовского в Facebook
Решения соцсети "абсолютно непрозрачны, неэтичны и не подчиняются каким-либо общепризнанным нормам".
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Телеканал RT направил письмо руководству "Фейсбука" с требованием вернуть в рабочее состояние аккаунт журналиста Антона Красовского. Об этом сообщается на сайте канала.
Отмечается, что платформа в течение нескольких недель безосновательно на время блокировала аккаунт Красовского. В результате журналист не мог публиковать посты и писать комментарии. В письме телеканала указывается, что решения "Фейсбука" о блокировке страницы "абсолютно непрозрачны, неэтичны и не подчиняются каким-либо общепризнанным нормам". Причём сам процесс осуществляется в анонимном ключе, а также "без должной проверки" и возможности проведения диалога.
"Мы просим вас срочно разобраться в этом вопросе и требуем немедленной разблокировки аккаунта журналиста Антона Красовского. Мы также надеемся, что компания Facebook проведёт тщательное расследование в отношении сотрудников, ответственных за дискриминационные действия, совершённые от лица организации", — написали представители телеканала.
Весной Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать проект RT RedFish. В ведомстве отметили, что действия соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации. Затем же в компании "Фейсбук" рассказали, почему заблокировали проект телеканала. А вместе с тем принесли извинения за доставленные неудобства.
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