RT потребовал разблокировать страницу журналиста Красовского в Facebook

Телеканал RT направил письмо руководству "Фейсбука" с требованием вернуть в рабочее состояние аккаунт журналиста Антона Красовского. Об этом сообщается на сайте канала.

Отмечается, что платформа в течение нескольких недель безосновательно на время блокировала аккаунт Красовского. В результате журналист не мог публиковать посты и писать комментарии. В письме телеканала указывается, что решения "Фейсбука" о блокировке страницы "абсолютно непрозрачны, неэтичны и не подчиняются каким-либо общепризнанным нормам". Причём сам процесс осуществляется в анонимном ключе, а также "без должной проверки" и возможности проведения диалога.

"Мы просим вас срочно разобраться в этом вопросе и требуем немедленной разблокировки аккаунта журналиста Антона Красовского. Мы также надеемся, что компания Facebook проведёт тщательное расследование в отношении сотрудников, ответственных за дискриминационные действия, совершённые от лица организации", — написали представители телеканала.