Объезжая избирательные участки в Пермском крае, региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков отметил работу членов местного избиркома. Омбудсмен считает, что они трудятся не только профессионально, но и со вкусом.

"Меня особенно поразило, как стильно и со вкусом одеты все женщины, работающие в участковой избирательной комиссии! Браво, милые дамы!" — пишет омбудсмен в своём аккаунте в "Инстаграме".

На участках округа, пишет уполномоченный, всё в порядке, нарушений нет — обеспечена поточность избирателей, соблюдены санитарные нормы, выдаются маски, перчатки, индивидуальные ручки. Кроме того, голосующим предоставлена полная информация о кандидатах, партиях, о правилах выборов.

"Посмотрите, как спокойно, без суеты и нервозности, абсолютно профессионально члены избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакет. Завтра в семь часов утра начинаю с посещения избирательных участков в Кудымкаре, затем Кудымкарском округе, Карагае, Верещагине, Очёре, Нытве, Краснокамске", — пишет Павел Миков.