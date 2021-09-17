"Браво, милые дамы!": Пермского омбудсмена восхитила работа членов избиркома
Как отметил правозащитник, обеспечена поточность избирателей, соблюдены санитарные нормы, выдаются маски, перчатки, индивидуальные ручки.
Кадр из видео © Instagram / Павел Миков
Объезжая избирательные участки в Пермском крае, региональный уполномоченный по правам человека Павел Миков отметил работу членов местного избиркома. Омбудсмен считает, что они трудятся не только профессионально, но и со вкусом.
"Меня особенно поразило, как стильно и со вкусом одеты все женщины, работающие в участковой избирательной комиссии! Браво, милые дамы!" — пишет омбудсмен в своём аккаунте в "Инстаграме".
На участках округа, пишет уполномоченный, всё в порядке, нарушений нет — обеспечена поточность избирателей, соблюдены санитарные нормы, выдаются маски, перчатки, индивидуальные ручки. Кроме того, голосующим предоставлена полная информация о кандидатах, партиях, о правилах выборов.
"Посмотрите, как спокойно, без суеты и нервозности, абсолютно профессионально члены избирательной комиссии упаковывают бюллетени в сейф-пакет. Завтра в семь часов утра начинаю с посещения избирательных участков в Кудымкаре, затем Кудымкарском округе, Карагае, Верещагине, Очёре, Нытве, Краснокамске", — пишет Павел Миков.
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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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