Лукашенко назвал часть Польши и Литвы белорусскими землями

Польский город Белосток и литовский Вильнюс являются белорусскими землями — такой тезис на форуме "Символ единства", посвящённом новому государственному празднику – Дню народного единства, озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он заверил, что Минск стремится "к дружбе и миру" со всем. Власти Белоруссии, по его словам, "никогда не зарились на чужой каравай", потому что "своего хватает".

"Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно (Вильнюс. – Прим. ред.) – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - сказал он.