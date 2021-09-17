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Лукашенко назвал часть Польши и Литвы белорусскими землями

Президент республики отметил, что Минск просто не напоминает об этом соседям, стремится к миру и дружбе.

17 сентября, 20:08
<p>Фото © Сайт президента Белоруссии</p>

Фото © Сайт президента Белоруссии

Польский город Белосток и литовский Вильнюс являются белорусскими землями — такой тезис на форуме "Символ единства", посвящённом новому государственному празднику – Дню народного единства, озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он заверил, что Минск стремится "к дружбе и миру" со всем. Власти Белоруссии, по его словам, "никогда не зарились на чужой каравай", потому что "своего хватает".

"Мы даже не напоминаем им, что Белосток и Белосточчина – это белорусские земли, что Вильно (Вильнюс. – Прим. ред.) – это тоже белорусский город и земли вокруг. Мы же об этом не говорим", - сказал он.

Белоруссия закупит в России вооружение более чем на $1 миллиард, заявил Лукашенко

Белоруссия закупит в России вооружение более чем на $1 миллиард, заявил Лукашенко

Как рассказывал Лайф ранее, Лукашенко заявил, что не намерен разговаривать с Западом до снятия "безмозглых" санкций.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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