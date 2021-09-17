Украинский лидер Владимир Зеленский подвёл итоги оборонной реформы, реализованной в течение 2016–2020 годов, а также представил будущее армии своей страны. Соответствующие тезисы представлены в Стратегическом оборонном бюллетене Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года и утвердил Стратегический оборонный бюллетень Украины", — отметили в президентском офисе.

В документе говорится, что политика Украины в оборонном вопросе реализуется по нескольким направлениям. В их числе отпор и сдерживание "вооружённой агрессии" РФ, восстановление территориальной целостности Украины и предотвращение военных конфликтов с любыми иностранными государствами. Ключевой пункт в документе — видение страны образца 2030 года.

"Силы обороны объединены единым руководством и состоят из профессионально подготовленного и мотивированного личного состава, оснащены современным вооружением и военной (специальной) техникой, способны обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы к ведению операций в воздухе, на суше, на море, ведению противоборства в информационном пространстве и киберпространстве, способны действовать асимметрично, нестандартно, являются проактивными и интегрированными в евроатлантическую архитектуру безопасности", — говорится в документе.