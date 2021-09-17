"Преобразовали за 20 лет": В Пентагоне назвали российскую армию невероятно мощной
Американский генерал отметил, что этот "сюрприз" не произошёл в одночасье.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
У Российской Федерации невероятно мощные вооружённые силы. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен, выступая в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете.
"У России невероятно мощные вооружённые силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооружённые силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошёл в одночасье", — отметил генерал.
Ранее в Британии рассказали о двух козырях России, которые "сеют страх" в НАТО. А в Эстонии заявили, что приёмы, продемонстрированные на учениях "Запад-2021", якобы способны быть предвестниками вторжения России.
Комментариев: 0