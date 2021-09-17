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"Преобразовали за 20 лет": В Пентагоне назвали российскую армию невероятно мощной

Американский генерал отметил, что этот "сюрприз" не произошёл в одночасье.

17 сентября, 19:28
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

У Российской Федерации невероятно мощные вооружённые силы. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен, выступая в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете.

"У России невероятно мощные вооружённые силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооружённые силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошёл в одночасье", — отметил генерал.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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