У Российской Федерации невероятно мощные вооружённые силы. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен, выступая в вашингтонском неправительственном Атлантическом совете.

"У России невероятно мощные вооружённые силы. Важно понимать, как они преобразовали свои вооружённые силы за последние 20 лет. Я думаю, что важно также понимать, что этот сюрприз не произошёл в одночасье", — отметил генерал.