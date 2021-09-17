Политолог назвал грандиозной явку россиян на онлайн-голосование

Явка в первый день дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в рамках текущей трёхдневной выборной кампании в России по всей стране грандиозна. Такое мнение выразил генеральный директор Центра политического анализа политолог Павел Данилин в беседе с телеканалом "360".

"Никто не ожидал какой-то грандиозной явки <…> В целом где-то сейчас на данный момент 10% <…> Но если мы посмотрим на ДЭГ, то за 50% уже перевалил везде, даже в Москве. А в Москве, напомню, зарегистрированы на дистанционное электронное голосование два миллиона человек", — отметил Данилин.

Так, в Москве к вечеру 17 сентября в электронном формате проголосовало более миллиона человек. Политолог напомнил о высокой явке при голосовании по внесению поправок в конституцию. Высоких показателей он ожидает и в этот раз.

"Думаю, что из этих двух миллионов с лишним, которые в Москве (а всего по стране три миллиона зарегистрировались дистанционно), проголосует порядка 93–94%. То есть это будет где-то 1,8 миллиона по Москве и где-то 2,5 миллиона по всей стране. Может, больше", — предположил политолог.

Обычная же явка, по его прогнозам, составит чуть более 50%. В третий день активность избирателей будет однозначно выше, полагает Данилин.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.