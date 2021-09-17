Глава Минобороны США назвал "ужасной ошибкой" авиаудар, в результате которого в Кабуле погибло десять, как теперь выясняется, невиновных человек.

"Мы приносим свои извинения и постараемся извлечь уроки из этой ужасной ошибки", — говорится в опубликованном заявлении главы Пентагона.

Он отметил, что поручил провести тщательный анализ расследования, проведённого Центральным командованием Вооружённых сил США. Остин заверил, что армия ни одного государства не старается избежать гражданских жертв так, как американская. Глава Пентагона добавил, что в его ведомстве "должны столь же усердно работать над тем, чтобы не допустить повторения" такой ситуации.

Как рассказывал Лайф, 29 августа в Пентагоне заявили, что США нанесли удар с беспилотника по автомобилю с взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ* якобы намеревались совершить теракт. Сообщалось, что в результате происшествия погибла семья, в том числе много детей. "Талибан"* осудил американскую атаку, отметив, что США провели операцию на чужой земле и не уведомили о ней. Затем американские СМИ узнали, что США на самом деле убили не террориста, а сотрудника американской НКО.