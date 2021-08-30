Западные СМИ уже не первый день заходятся в истерике про духовный апокалипсис и утрату доверия к американскому истеблишменту после теракта в аэропорту Кабула, унёсшего жизни более 200 афганцев и 13 военнослужащих США. Известный колумнист Род Дреер накануне очередной бомбёжки мирных жителей в Кабуле в публикации The American Conservative назвал политику Байдена в Афганистане провалом Запада.

Вчера США нанесли второй авиаудар по предполагаемым террористам, уже в Кабуле. Помимо радикалов, как сообщают местные афганские агентства, погибло 13 мирных жителей. Ракета попала в жилой дом, унеся жизни семерых детей, младшему из которых было два года. Сегодня вместо минуты молчания в память о жертвах американского террора западные СМИ сообщают лишь о жертвах среди населения и пересказывают сухие сводки CNN о том, что американцы проводят расследование. В худшем случае — умалчивают о гибели детей. Первые полосы занимают тексты об Афганистане. В Le Monde — статья о предстоящих проблемах афганской экономики, The New Yorker, рассказывая о проблемах эвакуации, ни словом не упоминает о гибели семьи в разрушенном американским дроном доме.

Би-би-си также умалчивает информацию о жертвах среди гражданских. Рупор Демократической партии "Нью-Йорк таймс" пишет об успешном уничтожении машины со взрывчаткой, а о жертвах среди гражданских не упоминает вообще.

CNN, сообщая об оборонительном американском ударе по террористу-смертнику ИГИЛ*, который "представлял неминуемую угрозу для аэропорта", рассказывает о том, что самым младшим ребёнком из убитых детей была двухлетняя девочка.

— Мы не ИГИЛ* или ДАИШ*, это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями, — сообщает агентству брат убитой малютки.

По словам очевидцев, опрошенных CNN, все соседи старались помочь, приносили воду, пытаясь потушить пожар. Один из них видел, что "пять или шесть человек погибли". "Отец семейства, ещё один мальчик и двое детей. Они были мертвы. Они были разорваны на части". Другой сосед сообщил, что от дома ничего не осталось, число убитых может увеличиться до 20 человек. Новостное агентство также приводит слова военного командования США.

— Мы знаем, что в результате разрушения транспортного средства произошли значительные и мощные взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества взрывчатого материала внутри, что могло привести к дополнительным жертвам. Мы проводим дальнейшее расследование… глубоко опечалены любой потенциальной гибелью ни в чём не повинных людей, — заявил пресс-секретарь Центрального командования США Билл Урбан.

Однако никаких выводов за публикацией не следует. Гибель мирного населения, среди которого больше половины жертв составили дети, не волнует ни американские, ни европейские СМИ. На этом факте вся радужная картинка пропаганды Пентагона и Белого дома напрочь ломается.

Соединённые (пока) Штаты Америки — государство-террорист, которое убивает множество безоружных людей в других странах и делает это на протяжении десятилетий. И никакие судорожные попытки перевести внимание на другие темы этого не изменят. Их основная военная доктрина "Шок и трепет" ставит акцент на наведении ужаса во время военных операций. А решение политических вопросов методами запугивания — это и есть террор.

Сейчас, когда Вашингтон переживает очевидный упадок, голоса правды начинают пробиваться в так называемых независимых СМИ. И вот уже американская политическая активистка Кэндис Оуэнс пишет на своей странице в "Твиттере".

Они убили детей. Пентагон соврал, когда заявил, что они отомстили за взрывы смертников в аэропорту Кабула. Они не делали этого. Они убили невинных людей, а потом попытались это скрыть. Режим Байдена — террористы Кэндис Оуэнс Политическая активистка