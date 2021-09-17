МИД показал, как россияне за рубежом приходят на голосование целыми семьями
348 избирательных участков открыты при российских посольствах и консульствах.
Фото © МИД РФ
Российские граждане за рубежом активно голосуют на выборах в Государственную думу. Они приходят на избирательные участки целыми семьями, сообщает МИД РФ.
"Многие российские граждане приходят на избирательные участки целыми семьями!" — говорится в сообщении МИД в комментарии к соответствующим фотографиям.
При российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков.
Как сообщал Лайф ранее, глава МИД Сергей Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Госдуму.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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