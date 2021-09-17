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МИД показал, как россияне за рубежом приходят на голосование целыми семьями

348 избирательных участков открыты при российских посольствах и консульствах.

17 сентября, 19:50
<p>Фото © МИД РФ</p>

Фото © МИД РФ

Российские граждане за рубежом активно голосуют на выборах в Государственную думу. Они приходят на избирательные участки целыми семьями, сообщает МИД РФ.

  • Фото © МИД РФ
    Фото © МИД РФ
  • Фото © МИД РФ
    Фото © МИД РФ
  • Фото © МИД РФ
    Фото © МИД РФ
  • Фото © МИД РФ
    Фото © МИД РФ

Фото © МИД РФ

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"Многие российские граждане приходят на избирательные участки целыми семьями!" говорится в сообщении МИД в комментарии к соответствующим фотографиям.

При российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков.

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Как сообщал Лайф ранее, глава МИД Сергей Лавров призвал россиян за рубежом проголосовать на выборах в Госдуму.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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