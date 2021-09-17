В Сибири пропала научная экспедиция с членами РГО

В Русском географическом обществе подтвердили пропажу географо-краеведческой экспедиции по Красноярскому краю и Томской области. Она стартовала 1 сентября 2021 года. Маршрут планировался по Тунгусской тропе, пролегающей через Васюганские болота, верховья рек Сым и Орловка — притоки реки Кеть. Последний раз известия от группы поступали 11 сентября, им оставалось пройти около 350 километров до рабочего поселка Белый Яр.

"Русское географическое общество подтверждает информацию о том, что в Красноярском крае долгое время не выходит на связь экспедиция, в составе которой находятся два члена РГО", — говорится в сообщении общества.

Утром 17 сентября в Томское областное отделение РГО обратилась жительница Томска, которая была обеспокоена тем, что перестали выходить на связь её 16-летний сын и бывший супруг, сообщает пресс-служба географического общества. Само РГО не было организатором экспедиции. Но в составе группы работали два сотрудника Русского географического общества — руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм.

Как сообщает РГО, Томское областное отделение наладило коммуникацию со всеми населёнными пунктами, которые лежат на нитке маршрута экспедиции Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск. Выяснилось, что в последний раз экспедиция была замечена в районе посёлка Кривляк, это за 350 километров до рабочего посёлка Белый Яр. Достигнув его, исследователи должны были идти в Томск. МЧС начало поисковую операцию.