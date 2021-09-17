Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций

Франция приняла решение немедленно отозвать своих послов из США и Австралии. На родине с дипломатами планируют провести консультации по поводу недавних заявлений Вашингтона и Канберры. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее США и Австралия объявили о создании партнёрства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок.