Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций
Это произошло на фоне срыва сделки Вашингтона и Канберры по подлодкам и создания альянса AUKUS.
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Франция приняла решение немедленно отозвать своих послов из США и Австралии. На родине с дипломатами планируют провести консультации по поводу недавних заявлений Вашингтона и Канберры. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Ранее США и Австралия объявили о создании партнёрства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок.
"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии. Это решение связано с исключительной серьёзностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", — приводит пресс-служба МИД слова Ле Дриана.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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