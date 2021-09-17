НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Франция отозвала своих послов из США и Австралии для консультаций

Это произошло на фоне срыва сделки Вашингтона и Канберры по подлодкам и создания альянса AUKUS.

17 сентября, 20:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Франция приняла решение немедленно отозвать своих послов из США и Австралии. На родине с дипломатами планируют провести консультации по поводу недавних заявлений Вашингтона и Канберры. Об этом в пятницу сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее США и Австралия объявили о создании партнёрства по безопасности с Великобританией, а Канберра расторгла с Парижем контракт на поставку подводных лодок.

"По указанию президента республики Эмманюэля Макрона я распорядился о немедленном отзыве в Париж для консультаций наших послов из США и Австралии. Это решение связано с исключительной серьёзностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", — приводит пресс-служба МИД слова Ле Дриана.

NYT: Франция отказалась праздновать с США юбилей морской битвы после решения по подлодкам

NYT: Франция отказалась праздновать с США юбилей морской битвы после решения по подлодкам

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Прости, Макрон, это бизнес": В США посмеялись над Францией после решения Австралии по подлодкам

сегодня в 15:34

В МИД Чехии направлена нота в связи с задержанием в Праге россиянина, заявила Захарова

13 сентября, 15:10

Лукашенко назвал часть Польши и Литвы белорусскими землями

сегодня в 20:08

В Сибири пропала научная экспедиция с членами РГО

сегодня в 20:34

"Ужасная ошибка": Глава Пентагона извинился за авиаудар, убивший 10 человек в Кабуле

сегодня в 20:03

Новости партнеров

Layer 1