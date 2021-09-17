Стала известна дата организуемого США виртуального саммита по пандемии
Пока не известно, кто в нём примет участие. Отмечается, что основной задачей станет укрепление общих усилий в борьбе с пандемией ковида.
Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев
В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден проведёт 22 сентября виртуальный саммит по пандемии. Как сообщила пресс-секретарь администрации Джен Псаки, встреча пройдёт на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
"Эта встреча посвящена расширению и укреплению наших общих усилий по борьбе с CoViD-19", — сказала Псаки журналистам на брифинге.
Пока не известно, кто будет принимать участие в предстоящем саммите, но, по словам пресс-секретаря Белого дома, США намерены попросить участников саммита заявить о приверженности более амбициозным целям, в том числе связанным с обеспечением вакцинации мирового населения.
Ранее в США заявили, что даже некоторые полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта". Медицинские власти рекомендовали привитым жителям Штатов носить маски в помещении, чтобы предотвратить тяжёлое течение болезни, госпитализацию и смерть.
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