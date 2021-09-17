Стала известна дата организуемого США виртуального саммита по пандемии

В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден проведёт 22 сентября виртуальный саммит по пандемии. Как сообщила пресс-секретарь администрации Джен Псаки, встреча пройдёт на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Эта встреча посвящена расширению и укреплению наших общих усилий по борьбе с CoViD-19", — сказала Псаки журналистам на брифинге.

Пока не известно, кто будет принимать участие в предстоящем саммите, но, по словам пресс-секретаря Белого дома, США намерены попросить участников саммита заявить о приверженности более амбициозным целям, в том числе связанным с обеспечением вакцинации мирового населения.