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Стала известна дата организуемого США виртуального саммита по пандемии

Пока не известно, кто в нём примет участие. Отмечается, что основной задачей станет укрепление общих усилий в борьбе с пандемией ковида.

17 сентября, 20:51
<p>Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

В Белом доме подтвердили, что президент США Джо Байден проведёт 22 сентября виртуальный саммит по пандемии. Как сообщила пресс-секретарь администрации Джен Псаки, встреча пройдёт на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Эта встреча посвящена расширению и укреплению наших общих усилий по борьбе с CoViD-19", — сказала Псаки журналистам на брифинге.

Пока не известно, кто будет принимать участие в предстоящем саммите, но, по словам пресс-секретаря Белого дома, США намерены попросить участников саммита заявить о приверженности более амбициозным целям, в том числе связанным с обеспечением вакцинации мирового населения.

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Ранее в США заявили, что даже некоторые полностью вакцинированные от коронавируса люди могут передавать штамм "дельта". Медицинские власти рекомендовали привитым жителям Штатов носить маски в помещении, чтобы предотвратить тяжёлое течение болезни, госпитализацию и смерть.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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