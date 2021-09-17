В Подмосковном общежитии произошло массовое отравление

В Московской области произошло массовое отправление в общежитии. Случилось это в деревне Островцы, что в Раменском районе. Как стало известно Лайфу, в одну из больниц города Люберцы отправлены восемь человек.

Всем пострадавшим поставлен диагноз "пищевое отравление", пациенты в состоянии средней степени тяжести. Детей среди них нет. Чем люди отравились, выясняется.