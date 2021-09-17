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В Подмосковном общежитии произошло массовое отравление

Пациенты находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Детей среди них нет.

17 сентября, 20:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Московской области произошло массовое отправление в общежитии. Случилось это в деревне Островцы, что в Раменском районе. Как стало известно Лайфу, в одну из больниц города Люберцы отправлены восемь человек.

Всем пострадавшим поставлен диагноз "пищевое отравление", пациенты в состоянии средней степени тяжести. Детей среди них нет. Чем люди отравились, выясняется.

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Ранее Лайф сообщал, что в Махачкале 16 школьников госпитализированы после отравления, трое в реанимации. Оказалось, что старшеклассники распылили в помещении едкий газ.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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