В ОП рассказали о задачах общественных наблюдателей на думских выборах. Видео © Telegram / Общественная палата РФ

Председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Соловьёв рассказал, что входит в задачи общественных наблюдателей на думских выборах, которые проходят в России с 17 по 19 сентября. Видео с его интервью опубликовал телеграм-канал Общественной палаты РФ.

"И осмотр, как пломбируются урны, осмотр вечером, когда закончится голосование, как пломбируются сейф-пакеты. Смотреть, как это всё происходит, нет ли подвоза избирателей, нет ли организованного голосования, когда людей привозят автобусами, тайное ли голосование происходит <...> всё это в задачах наблюдателей", — рассказал Соловьёв.

Он отметил, что Общественная палата направила на все избирательные участки Ярославской области профессиональных наблюдателей, которые прошли необходимое обучение. Этих людей учили не только фиксировать и предотвращать нарушения, но и проводили для них инструктаж на случай чрезвычайной ситуации, а также обучали правильно транслировать информацию в соцсетях.