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Метеоролог назвал сентябрь 2021 года самым холодным в XXI веке в Москве

Специалист отметил, что ранее в столице лишь дважды средняя месячная температура была ниже нормы — в 2000 и 2013 году. Однако в этом году отрицательная аномалия превышает предыдущие показатели.

18 сентября, 05:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сентябрь 2021 года станет самым холодным первым осенним месяцем за XXI век в Москве. Об этом заявил метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с Ura.ru.

"Практически уже нет никаких сомнений, что сентябрь 2021 года для Москвы станет самым холодным в этом веке. Ранее в столице средняя месячная температура лишь дважды была ниже нормы — в 2000 и 2013 году, на 0,9 и 1 градус соответственно. Однако по состоянию на 16 сентября отрицательная аномалия уже составляет 1,2 градуса, с 21 по 23 сентября будет на 4–5 градусов ниже нормы", — отметил Шувалов.

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Он добавил, что общее отхождение от нормы в текущем месяце будет составлять 2–3 градуса. В Москве также ожидается дождь и пронизывающий ветер, а столбики термометров днём будут подниматься лишь до семи градусов, при этом по ощущениям температура будет около нуля градусов.

В свою очередь, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, доктор географических наук, профессор Александр Кислов в беседе с агентством отметил, что причиной холодов стал приток воздуха с Карского моря, который, по его словам, идёт не прямо в Москву, а сначала на юг, затем делает петлю и заходит с востока. Такой путь даёт воздуху возможность немного прогреться.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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