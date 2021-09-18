Все участки на Дальнем Востоке открылись вовремя во второй день голосования

В Дальневосточном федеральном округе все избирательные участки во второй день голосования начали свою работу в обычном режиме. Об этом рассказал руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Пинский.

"Явка по ДФО около 14%. На Чукотке — 31%, в Магаданской области — 19%, в Еврейской автономной области — 22%. Для первого дня голосования в будний день это высокая явка", — отметил парламентарий.

В Еврейской автономной области одними из первых во второй день голосования свой выбор сделали военнослужащие воинской части № 22459. На Камчатке двери утром открыли 187 избирательных участков. Активнее всего там голосовали жители Пенжинского района — на участках побывало уже 58% избирателей.

В Бурятии явка в первый день голосования по выборам депутатов Госдумы составила 14,45%, в Хабаровском крае — 11,59%.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.