НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Все участки на Дальнем Востоке открылись вовремя во второй день голосования

17 сентября явка была высокой, несмотря на то что это был будний день. У россиян для волеизъявления есть ещё выходные.

18 сентября, 04:42
<p>Фото © LiFE / Павел Баранов</p>

Фото © LiFE / Павел Баранов

В Дальневосточном федеральном округе все избирательные участки во второй день голосования начали свою работу в обычном режиме. Об этом рассказал руководитель Дальневосточного межрегионального координационного совета "Единой России", депутат Госдумы Виктор Пинский.

"Явка по ДФО около 14%. На Чукотке — 31%, в Магаданской области — 19%, в Еврейской автономной области — 22%. Для первого дня голосования в будний день это высокая явка", — отметил парламентарий.

В Еврейской автономной области одними из первых во второй день голосования свой выбор сделали военнослужащие воинской части № 22459. На Камчатке двери утром открыли 187 избирательных участков. Активнее всего там голосовали жители Пенжинского района — на участках побывало уже 58% избирателей.

Политолог назвал грандиозной явку россиян на онлайн-голосование

Политолог назвал грандиозной явку россиян на онлайн-голосование

В Бурятии явка в первый день голосования по выборам депутатов Госдумы составила 14,45%, в Хабаровском крае — 11,59%.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1