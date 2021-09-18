Во второй день голосования в регионах Сибири ждут высокой явки

Первый день голосования показал, что жители Сибири проявляют высокую активность на выборах. Это отметил руководитель Кузбасского регионального отделения "Единой России" Денис Борисюк.

"Первый день голосования показал высокий интерес жителей региона к выборам. Уже проголосовала треть избирателей. Мы ожидаем, что в выходные дни свой выбор придут сделать те, кто не смог вырваться с работы в пятницу", — сказал он.

Во второй день голосования в 10 регионах Сибирского федерального округа вовремя открылись все избирательные участки. Только в Кемеровской области, как отмечают в "Единой России", работает 1691 избирательный участок, в том числе 19 временных. На каждом работают общественные наблюдатели, ведётся круглосуточное наблюдение.