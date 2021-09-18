Во второй день голосования в регионах Сибири ждут высокой явки
Наступили выходные, что позволит проголосовать тем, кто не мог это сделать накануне в силу занятости.
Фото © LIFE / Павел Баранов
Первый день голосования показал, что жители Сибири проявляют высокую активность на выборах. Это отметил руководитель Кузбасского регионального отделения "Единой России" Денис Борисюк.
"Первый день голосования показал высокий интерес жителей региона к выборам. Уже проголосовала треть избирателей. Мы ожидаем, что в выходные дни свой выбор придут сделать те, кто не смог вырваться с работы в пятницу", — сказал он.
Во второй день голосования в 10 регионах Сибирского федерального округа вовремя открылись все избирательные участки. Только в Кемеровской области, как отмечают в "Единой России", работает 1691 избирательный участок, в том числе 19 временных. На каждом работают общественные наблюдатели, ведётся круглосуточное наблюдение.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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