Ответсекретарь СПЧ проверил, как голосуют в самарском СИЗО

В Самарской области ответственный секретарь СПЧ Александр Точенов посетил СИЗО-1 в региональном центре. В составе мобильной группы Общественного штаба наблюдения он ознакомился с ходом голосования.

В изоляторе более 700 человек имеют право голоса. У остальных арестантов его нет из-за несовершеннолетия, другого гражданства, лишения этого права. Свыше 500 избирателей в СИЗО голосуют по полному списку.

"Общее мнение мобильной группы вполне удовлетворительное. Всё организовано на достойном уровне. Есть наблюдатели — члены ОНК, видеорегистраторы направлены на ящик голосования, стол с документацией", — приводят слова Точенова в телеграм-канале СПЧ.

Он также рассказал, что было опрошено несколько голосующих. По их словам, принуждения, рекомендаций, за кого именно голосовать, не было.

"А доброжелательное отношение сотрудников ФСИН было видно невооружённым глазом", — добавил Точенов.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.