Кибертеррористы едва не обрушили финансовую систему Венесуэлы
Как предполагают республиканские власти, целью атаки было уничтожение или изменение всех банковских данных.
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На национальную финансовую систему Венесуэлы была совершена массированная кибератака, она привела к нарушению работы банка Banco de Venezuela. Об этом сообщило правительство республики.
"Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня, 17 сентября 2021 года, была совершена террористическая атака на национальную финансовую систему, а точнее — на технологическую платформу Banco de Venezuela, крупнейшего банка страны", — говорится в заявлении.
Как отмечается, во время атаки клиенты банка потеряли возможность проводить какие-либо операции. Власти сообщают, что целью террористов было уничтожение и изменение банковских данных. Атаку отразили, теперь специалисты восстанавливают доступ к услугам. Правительство гарантировало гражданам сохранность финансовых данных и целостность счетов.
Как сообщал ранее Лайф, хакеры стали атаковать российские компании через уязвимость в Microsoft Office. Злоумышленники делают фишинговую рассылку с почтовым вложением документа, при открытии которого программа автоматически скачивает из Сети и запускает вредоносный скрипт.
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