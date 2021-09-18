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Кибертеррористы едва не обрушили финансовую систему Венесуэлы

Как предполагают республиканские власти, целью атаки было уничтожение или изменение всех банковских данных.

18 сентября, 04:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

На национальную финансовую систему Венесуэлы была совершена массированная кибератака, она привела к нарушению работы банка Banco de Venezuela. Об этом сообщило правительство республики.

"Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня, 17 сентября 2021 года, была совершена террористическая атака на национальную финансовую систему, а точнее — на технологическую платформу Banco de Venezuela, крупнейшего банка страны", — говорится в заявлении.

Как отмечается, во время атаки клиенты банка потеряли возможность проводить какие-либо операции. Власти сообщают, что целью террористов было уничтожение и изменение банковских данных. Атаку отразили, теперь специалисты восстанавливают доступ к услугам. Правительство гарантировало гражданам сохранность финансовых данных и целостность счетов.

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Как сообщал ранее Лайф, хакеры стали атаковать российские компании через уязвимость в Microsoft Office. Злоумышленники делают фишинговую рассылку с почтовым вложением документа, при открытии которого программа автоматически скачивает из Сети и запускает вредоносный скрипт.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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