Кибертеррористы едва не обрушили финансовую систему Венесуэлы

На национальную финансовую систему Венесуэлы была совершена массированная кибератака, она привела к нарушению работы банка Banco de Venezuela. Об этом сообщило правительство республики.

"Правительство Венесуэлы сообщает, что сегодня, 17 сентября 2021 года, была совершена террористическая атака на национальную финансовую систему, а точнее — на технологическую платформу Banco de Venezuela, крупнейшего банка страны", — говорится в заявлении.

Как отмечается, во время атаки клиенты банка потеряли возможность проводить какие-либо операции. Власти сообщают, что целью террористов было уничтожение и изменение банковских данных. Атаку отразили, теперь специалисты восстанавливают доступ к услугам. Правительство гарантировало гражданам сохранность финансовых данных и целостность счетов.