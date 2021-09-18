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Мошенники снова взялись за старую, проверенную схему обмана россиян

Они создают опросы от имени известных компаний и якобы разыгрывают денежные призы. Пока эффективных методов борьбы с такими маскировщиками нет.

18 сентября, 03:27
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Мошенники, вернувшись к старой схеме обмана, начали масштабную атаку на клиентов российского ретейла: они создают по три – пять фейковых сайтов в день, прикидываясь известными брендами, включая "Красное и белое", "Дикси" и Wildberries, "Дочки-сыночки" и "Ашан", "Ситилинк", Tele2.

Злоумышленники создают опросы и сообщают о выигрыше денежного приза, пользуясь тем, что осенью настоящие ретейлеры проводят стимулирующие акции, сообщает "Коммерсант". Затем жертве предлагают ввести данные банковской карты для получения приза, а после — код из СМС-сообщения. Таким способом преступники могут получить доступ к личному кабинету онлайн-банка пользователя.

"Люди начинают взаимодействовать, но через какое-то время понимают, что их обманули и начинают жаловаться", — объясняет эксперт Владимир Ульянов.

По его словам, мошеннические сайты живут лишь около трёх недель. Эффективных инструментов борьбы с фишингом нет. Можно только сократить время их существования, сообщая о новых случаях мошенничества и отслеживая их появление в Интернете.

Как мошенники чаще всего выманивают у россиян деньги, рассказали в МВД

Как мошенники чаще всего выманивают у россиян деньги, рассказали в МВД

Ранее Лайф сообщал, что телефонные мошенники начали звонить жертвам с номеров других россиян. В таких случаях специалисты советуют в первую очередь обращаться к своему оператору связи.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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