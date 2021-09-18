Мошенники снова взялись за старую, проверенную схему обмана россиян
Они создают опросы от имени известных компаний и якобы разыгрывают денежные призы. Пока эффективных методов борьбы с такими маскировщиками нет.
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Мошенники, вернувшись к старой схеме обмана, начали масштабную атаку на клиентов российского ретейла: они создают по три – пять фейковых сайтов в день, прикидываясь известными брендами, включая "Красное и белое", "Дикси" и Wildberries, "Дочки-сыночки" и "Ашан", "Ситилинк", Tele2.
Злоумышленники создают опросы и сообщают о выигрыше денежного приза, пользуясь тем, что осенью настоящие ретейлеры проводят стимулирующие акции, сообщает "Коммерсант". Затем жертве предлагают ввести данные банковской карты для получения приза, а после — код из СМС-сообщения. Таким способом преступники могут получить доступ к личному кабинету онлайн-банка пользователя.
"Люди начинают взаимодействовать, но через какое-то время понимают, что их обманули и начинают жаловаться", — объясняет эксперт Владимир Ульянов.
По его словам, мошеннические сайты живут лишь около трёх недель. Эффективных инструментов борьбы с фишингом нет. Можно только сократить время их существования, сообщая о новых случаях мошенничества и отслеживая их появление в Интернете.
Ранее Лайф сообщал, что телефонные мошенники начали звонить жертвам с номеров других россиян. В таких случаях специалисты советуют в первую очередь обращаться к своему оператору связи.
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