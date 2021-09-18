Мошенники снова взялись за старую, проверенную схему обмана россиян

Мошенники, вернувшись к старой схеме обмана, начали масштабную атаку на клиентов российского ретейла: они создают по три – пять фейковых сайтов в день, прикидываясь известными брендами, включая "Красное и белое", "Дикси" и Wildberries, "Дочки-сыночки" и "Ашан", "Ситилинк", Tele2.

Злоумышленники создают опросы и сообщают о выигрыше денежного приза, пользуясь тем, что осенью настоящие ретейлеры проводят стимулирующие акции, сообщает "Коммерсант". Затем жертве предлагают ввести данные банковской карты для получения приза, а после — код из СМС-сообщения. Таким способом преступники могут получить доступ к личному кабинету онлайн-банка пользователя.

"Люди начинают взаимодействовать, но через какое-то время понимают, что их обманули и начинают жаловаться", — объясняет эксперт Владимир Ульянов.

По его словам, мошеннические сайты живут лишь около трёх недель. Эффективных инструментов борьбы с фишингом нет. Можно только сократить время их существования, сообщая о новых случаях мошенничества и отслеживая их появление в Интернете.