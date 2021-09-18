В Австралии сожалеют по поводу решения Франции отозвать своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций. Об этом заявила представитель австралийского министра иностранных дел Мэрис Пэйн.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", — приводит слова представителя МИДа Sydney Morning Herald.

Отмечается, что Австралия ценит отношения с Францией, видит в ней важного партнёра, в том числе по Индо-Тихоокеанскому региону, и надеется на новое сотрудничество "на основе общих ценностей".