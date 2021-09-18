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"Понимаем глубокое разочарование": Австралия отреагировала на дипломатический демарш Франции из-за подлодок

Канберра неожиданно для Парижа отказалась заказывать у него субмарины, отдав контракт другим союзникам по НАТО.

18 сентября, 03:09
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/crouchy69/3353183768/in/pool-ran/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">crouchy69</a></p>

Фото © Flickr / crouchy69

В Австралии сожалеют по поводу решения Франции отозвать своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций. Об этом заявила представитель австралийского министра иностранных дел Мэрис Пэйн.

"С сожалением отмечаем решение Франции отозвать посла в Австралии для консультаций после решения о проекте Attack Class. Австралия понимает глубокое разочарование Франции нашим решением", — приводит слова представителя МИДа Sydney Morning Herald.

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Отмечается, что Австралия ценит отношения с Францией, видит в ней важного партнёра, в том числе по Индо-Тихоокеанскому региону, и надеется на новое сотрудничество "на основе общих ценностей".

Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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