Как выбрать самые вкусные бананы, рассказали китайские садоводы
Так, например, многие выбирают их по красоте, а между тем ровные тропические фрукты, лёжа один к одному в грозди, только создают иллюзию спелости.
Фото © Pexels
Самая распространённая ошибка при выборе бананов — это рассчитывать на их красивый внешний вид, отмечает китайский портал Sohu. Оказывается, длинные и красивые на вид бананы стоит обходить стороной.
Критерии выбора бананов по версии пользователя портала Sohu:
- Посмотрите на кривизну — для большинства покупателей прямые бананы выглядят привлекательнее. Лёжа один к одному в грозди, они создают иллюзию спелости. Но, как правило, искривлённые бананы гораздо вкуснее и слаще.
- Посмотрите на степень твёрдости — недозрелые бананы более твёрдые, а кожура их не эластична. Перезрелые фрукты будут мягкими, но от них остаётся ощущение "клейкости" внутри. Лучше брать те, что имеют эластичную кожуру и на ощупь не продавливаются, но при этом и не слишком тверды.
- Посмотрите на кожуру фруктов — зрелые бананы обычно имеют нежно-жёлтый цвет. Если вы взяли слегка золотистый, лучше съесть их в тот же день — они очень спелые. Ещё один критерий — тёмные пятна на кожуре. Если их всего несколько — это означает, что банан спелый и уже достаточно сладкий. Если же кожура начала темнеть во многих местах — это указывает на его перезрелость.
Ранее Лайф писал, что пользователи Sohu назвали пять признаков рыбы, которую лучше не покупать. Попытка сэкономить может привести к печальным последствиям для здоровья.
Комментариев: 0