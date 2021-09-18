"НАТО сломалось": Немцы высмеяли реакцию Парижа на разрыв Австралией контракта по подлодкам
У самой Германии ранее был шанс получить этот лакомый кусок для своей промышленности, но тогда её обошла Франция.
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Читатели немецкой газеты Die Welt не без злорадства прокомментировали ситуацию вокруг разрыва Австралией контракта с французской Naval Group на постройку подлодок. Издание отмечает, что такая реакция, как отзыв дипломатов, является очень необычной для отношений между союзными странами. Германская пресса указывает, что на такой шаг МИД Франции пошёл по просьбе президента республики Эмманюэля Макрона.
"Что ж, мистер Макрон, не только вы можете разрывать контракты!" — написали читатели в комментариях к статье. "Должен признаться, я смотрю на ситуацию и разглагольствования тщеславного президента с некоторым злорадством", — усмехаются читатели. "Не следует забывать, что французское государство очень активно участвовало в заключении этого контракта, чтобы обойти [немецкую компанию-конкурента] ThyssenKrupp, если я правильно помню, не совсем справедливыми средствами. Поэтому мне не жаль", — отмечает ещё один.
Однако нашлись и те, кто искренне недоумевает по поводу инцидента. "НАТО сломалось. Спасибо, Байден! Мы на самом деле думали, что только Трамп был таким", — написали те, кто поддержал шаги французских властей.
Ранее Лайф сообщал, что и в США посмеялись над Францией после решения Австралии по подлодкам. Канберра разорвала многомиллиардный контракт о строительстве субмарин с французской компанией на фоне укрепления отношений с Вашингтоном и Лондоном.
Напомним, Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением. Предполагается, что страна получит не менее восьми таких субмарин. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии ударом в спину.
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