Читатели немецкой газеты Die Welt не без злорадства прокомментировали ситуацию вокруг разрыва Австралией контракта с французской Naval Group на постройку подлодок. Издание отмечает, что такая реакция, как отзыв дипломатов, является очень необычной для отношений между союзными странами. Германская пресса указывает, что на такой шаг МИД Франции пошёл по просьбе президента республики Эмманюэля Макрона.

"Что ж, мистер Макрон, не только вы можете разрывать контракты!" — написали читатели в комментариях к статье. "Должен признаться, я смотрю на ситуацию и разглагольствования тщеславного президента с некоторым злорадством", — усмехаются читатели. "Не следует забывать, что французское государство очень активно участвовало в заключении этого контракта, чтобы обойти [немецкую компанию-конкурента] ThyssenKrupp, если я правильно помню, не совсем справедливыми средствами. Поэтому мне не жаль", — отмечает ещё один.

Однако нашлись и те, кто искренне недоумевает по поводу инцидента. "НАТО сломалось. Спасибо, Байден! Мы на самом деле думали, что только Трамп был таким", — написали те, кто поддержал шаги французских властей.

Ранее Лайф сообщал, что и в США посмеялись над Францией после решения Австралии по подлодкам. Канберра разорвала многомиллиардный контракт о строительстве субмарин с французской компанией на фоне укрепления отношений с Вашингтоном и Лондоном.