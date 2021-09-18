"Парень он прикольный": Меладзе усомнился, что Моргенштерн потянет его в дуэте
Певец также поведал о взаимоотношениях с братом Константином и о том, что он подарил своей жене Альбине Джанабаевой.
Кадр из видео © YouTube-канал "Люкс ФМ"
Российский певец Валерий Меладзе рассказал, готов ли он спеть дуэтом с рэпером Моргенштерном. Музыкант отметил, что дуэты сильно обесценились: если раньше "это было событие, то сейчас это стало повседневностью".
"Я думаю, что он не потянет мой стиль, а я и не буду стараться тянуть в его стиле, хотя парень он прикольный. Он личность, и, несмотря на ту фигню, которую он делает смело и с уверенностью в себе, это всё-таки вызывает уважение", — поведал Меладзе в интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ".
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Ранее Лайф рассказывал, кто из российских поп-звёзд получил деньги из казны и был ли среди них Меладзе. Речь идёт о моменте, когда представители шоубиза требовали от властей признать их пострадавшими от последствий пандемии и оказать помощь.
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