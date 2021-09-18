Российский певец Валерий Меладзе рассказал, готов ли он спеть дуэтом с рэпером Моргенштерном. Музыкант отметил, что дуэты сильно обесценились: если раньше "это было событие, то сейчас это стало повседневностью".

"Я думаю, что он не потянет мой стиль, а я и не буду стараться тянуть в его стиле, хотя парень он прикольный. Он личность, и, несмотря на ту фигню, которую он делает смело и с уверенностью в себе, это всё-таки вызывает уважение", — поведал Меладзе в интервью YouTube-каналу "Люкс ФМ".