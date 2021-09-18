Россияне стали реже брать ипотеку

В августе этого года значительно сократилось количество выданных банками ипотечных ссуд. Эксперты связывают это с ужесточением условий программы господдержки жилищного кредитования.

"Продажи ипотечных кредитов в августе находятся на уровне, сопоставимом с июлем, что, безусловно, ниже уровней предыдущих месяцев", — приводит ТАСС слова главы бюро кредитных историй "Эквифакс" Олега Лагуткина.

При этом вырос средний срок ипотечных кредитов — по сравнению с июлем на три месяца, до 18 лет и пяти месяцев. Поднялась и средняя полная стоимость кредита — она в августе увеличилась с 8,8% до 9%.