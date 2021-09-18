Россияне стали реже брать ипотеку
В августе объёмы выдачи упали до 54,5 тысячи ссуд, что примерно на 20% меньше, чем в прошлом месяце.
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В августе этого года значительно сократилось количество выданных банками ипотечных ссуд. Эксперты связывают это с ужесточением условий программы господдержки жилищного кредитования.
"Продажи ипотечных кредитов в августе находятся на уровне, сопоставимом с июлем, что, безусловно, ниже уровней предыдущих месяцев", — приводит ТАСС слова главы бюро кредитных историй "Эквифакс" Олега Лагуткина.
При этом вырос средний срок ипотечных кредитов — по сравнению с июлем на три месяца, до 18 лет и пяти месяцев. Поднялась и средняя полная стоимость кредита — она в августе увеличилась с 8,8% до 9%.
Ранее Лайф сообщал о том, что эксперты зафиксировали повышение банковских ставок по ипотеке и кредитам. Аналитики связывают эту тенденцию с ростом ключевой ставки Центробанка РФ.
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