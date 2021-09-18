На Сахалине подняли вертолёт для поиска пропавших рыбаков

На Сахалине сегодня утром задействовали вертолёт для поиска пропавших в Ногликском районе рыбаков. Воздушное судно направилось из аэропорта Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, для поисков привлечён Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями на борту.

Ещё 15 сентября двое мужчин вышли в море на резиновых лодках, с тех пор о них ничего не известно. Выброшенные на берег плавсредства были найдены в районе острова Гафовича.