На Сахалине подняли вертолёт для поиска пропавших рыбаков
Двое мужчин вышли в море ещё 15 сентября, и с тех пор о них нет никаких известий.
Фото © ГУ МЧС РФ по Сахалинской области
На Сахалине сегодня утром задействовали вертолёт для поиска пропавших в Ногликском районе рыбаков. Воздушное судно направилось из аэропорта Южно-Сахалинска. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Как отметили в ведомстве, для поисков привлечён Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра с тремя спасателями на борту.
Ещё 15 сентября двое мужчин вышли в море на резиновых лодках, с тех пор о них ничего не известно. Выброшенные на берег плавсредства были найдены в районе острова Гафовича.
Ранее Лайф рассказывал, как трое мужчин погибли во время рыбалки в Красноярском крае, перевернувшись на лодке.
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