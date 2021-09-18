На Украине предсказали проблемы промышленности из-за подорожавшего газа

Высокие цены на газ убивают украинскую химическую промышленность. Об этом заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

"Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей — 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно сопоставима с нашей (украинской. — Прим. ред.)", — рассказал Землянский в эфире Capital TV.

Он подчёркивает, что украинская химическая промышленность теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией. В первой цена на газ в будущем году будет почти в два раза дешевле — 128 долларов.