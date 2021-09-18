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На Украине предсказали проблемы промышленности из-за подорожавшего газа

Страна оказалась в ситуации, когда имеющие нормальные отношения с Россией соседи получают топливо куда дешевле.

18 сентября, 00:18
<p>Фото © <a href="https://www.gazprom.ru/press/news/2015/january/article213098/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Газпром"</a></p>

Фото © "Газпром"

Высокие цены на газ убивают украинскую химическую промышленность. Об этом заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.

"Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей — 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно сопоставима с нашей (украинской. — Прим. ред.)", — рассказал Землянский в эфире Capital TV.

Он подчёркивает, что украинская химическая промышленность теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией. В первой цена на газ в будущем году будет почти в два раза дешевле — 128 долларов.

В Раде предрекли повышение тарифов на ЖКХ и нехватку газа на Украине

В Раде предрекли повышение тарифов на ЖКХ и нехватку газа на Украине

А ранее бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине. По её мнению, из него уже не вылезти. Экс-парламентарий отметила, что Киев просто не может себе позволить закупать топливо по текущим рыночным ценам.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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