На Украине предсказали проблемы промышленности из-за подорожавшего газа
Страна оказалась в ситуации, когда имеющие нормальные отношения с Россией соседи получают топливо куда дешевле.
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Высокие цены на газ убивают украинскую химическую промышленность. Об этом заявил эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
"Закупочная цена газа в этом году у Молдавии составляла 148 долларов за тысячу кубометров, а цена газа для непосредственно потребителей — 4298 леев, это 247 долларов. Цена на газ для молдаван, значит, приблизительно сопоставима с нашей (украинской. — Прим. ред.)", — рассказал Землянский в эфире Capital TV.
Он подчёркивает, что украинская химическая промышленность теряет конкурентоспособность даже в сравнении с соседними Белоруссией и Молдавией. В первой цена на газ в будущем году будет почти в два раза дешевле — 128 долларов.
А ранее бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала капканом ситуацию со стоимостью газа на Украине. По её мнению, из него уже не вылезти. Экс-парламентарий отметила, что Киев просто не может себе позволить закупать топливо по текущим рыночным ценам.
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