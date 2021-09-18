Россиянам рассказали, как можно получить долги по наследству
Есть срок, в течение которого вы можете разобраться, что вам причитается и не идут ли вместе с имуществом умершего его задолженности.
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Вступая в наследство, можно не только улучшить своё материальное положение, но и значительно ухудшить его. Как отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьёв, вместе с внезапно упавшим на голову богатством могут достаться и долговые обязательства умершего родственника или близкого.
В беседе с агентством "Прайм" Соловьёв поясняет, что наследнику придётся погасить долги умершего родственника по кредитам, ипотеке и ЖКХ, если передаваемая по наследству недвижимость была обременена ими. Он призывает перед вступлением в наследство здраво оценить наследственную массу и возможность погашения входящих в неё долгов.
"При возникновении наследственных правоотношений необходимо понимать две основные вещи: на заявление прав на наследственную массу у человека есть шесть месяцев, кроме того, наследство передаётся целиком — вместе с имеющимися обязательствами. То есть нельзя, например, принять в наследство квартиру и отказаться от платежей за ипотеку по ней, нельзя получить автомобиль и не выплачивать кредит по нему", — объясняет юрист.
При этом Соловьёв обращает внимание на тот факт, что по наследству не передаются долги, связанные непосредственно с личностью умершего: налоги, штрафы, платежи по алиментам, неустойки и прочее.
"Согласно закону, наследник имеет полное право отказаться от наследства. Но только целиком", — говорит Соловьёв.
А ранее Лайф писал, что юристом были названы три распространённые ошибки, из-за которых вы можете лишиться наследства. В частности, эксперт призвала граждан не искать информацию в Интернете, а сразу идти к нотариусу.
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