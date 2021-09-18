Иммунолог объяснил, когда можно идти на ревакцинацию от ковида досрочно

Досрочная ревакцинация от CoViD-19 может понадобиться, когда у человека сильно ослаблен иммунитет. Также это допустимо для глубоко пожилых. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Это можно косвенно определить по отрицательному результату ИФА на соответствующие антитела, но это довольно редкие случаи", — уточнил Николай Крючков в интервью радио Sputnik.

Досрочно пройти повторную прививку иммунолог также рекомендует, если человек собирается поехать в другую страну, а срок ревакцинации уже на подходе. Особенно это касается тех пунктов назначения, где пандемия в разгаре. В досрочной вакцинации особого вреда нет, отмечает врач. Но и пользы большой тоже не следует ожидать, если ревакцинироваться через три-четыре месяца после полного курса вакцинации. Шесть месяцев, по оценке кандидата медицинских наук, разумный, рациональный срок. Тянуть более доктор не советует. По его словам, примерно у трети вакцинированных антитела либо сразу не вырабатываются в нужном количестве, либо их уровень быстро падает.

"Но вы должны так рассчитать, чтобы прошло минимум две недели с момента ревакцинации [до въезда в другую страну]. Если пройдёт десять дней, неделя или меньше, скорее всего, никакого эффекта от дополнительной дозы вакцины не будет", — сказал медик.

Он предполагает, что в будущем здоровые молодые люди будут проходить ревакцинацию от коронавирусной инфекции через восемь-девять месяцев, а пожилые — через четыре-пять месяцев. Однако, отмечает врач, это не утверждение, потому что соответствующие исследования ещё только проводятся.