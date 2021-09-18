"Газпром" ответил на требование Брюсселя расследовать причины подорожания газа

В "Газпроме" ответили на требование депутатов Европейского парламента расследовать его деятельность до запуска "Северного потока – 2". По мнению парламентариев, российская компания нарушает правила конкуренции ЕС.

"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей, в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", — отметили в пресс-службе "Газпрома".

Напомним, группа примерно из 40 депутатов Европейского парламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий "Газпрома" с точки зрения антимонопольных норм ЕС в связи с ростом цен на газ в Европе до рекордного уровня. Парламентарии обвинили "Газпром" в "рыночных манипуляциях и шантаже".