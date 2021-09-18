"Газпром" ответил на требование Брюсселя расследовать причины подорожания газа
40 депутатов направили в Еврокомиссию письмо с призывом провести проверку в отношении российской компании с точки зрения антимонопольных норм.
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В "Газпроме" ответили на требование депутатов Европейского парламента расследовать его деятельность до запуска "Северного потока – 2". По мнению парламентариев, российская компания нарушает правила конкуренции ЕС.
"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей, в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей", — отметили в пресс-службе "Газпрома".
Напомним, группа примерно из 40 депутатов Европейского парламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий "Газпрома" с точки зрения антимонопольных норм ЕС в связи с ростом цен на газ в Европе до рекордного уровня. Парламентарии обвинили "Газпром" в "рыночных манипуляциях и шантаже".
Ранее Лайф сообщал, что в Еврокомиссии объяснили, чем вызван рост цен на газ. Дело в нескольких факторах, в том числе в пандемии коронавируса.
10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победительницей в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов. Еврокомиссия оценила сроки сертификации "Северного потока – 2" минимум в два месяца. Разрешение от немецких властей на запуск газопровода Россия сможет получить к началу 2022 года.
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