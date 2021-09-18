"Не получилось красиво уйти": Шамиль Завуров вышел на последний бой в карьере и проиграл
Его оппоненту Нариману Аббасову этот поединок принёс 27-ю победу при трёх поражениях.
Фото © Instagram / shamilzavurov
Поединок бойцов смешанного стиля россиянина Шамиля Завурова и азербайджанца Наримана Аббасова завершился победой последнего. Встреча прошла в рамках турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова Eagle FC & AMC Fight Nights в Москве.
Финал наступил уже в первом раунде: Аббасов мощно попал справа и отправил соперника в нокдаун, после чего добил в партере. Эта схватка стала последней в карьере для 37-летнего Завурова. Для Аббасова это 27-я победа при трёх поражениях, он защитил свой пояс.
"Очень жаль, что так завершил карьеру. Были и большие победы. Но он оказался сильнее, настоящий чемпион. Не получилось красиво уйти. Хотел посвятить этот бой нашему великому тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову. Большое всем спасибо. Знаю, что будут очень поддерживать, проиграл или выиграл — не имеет значения. Но, конечно, не хотелось так заканчивать", — приводит слова Завурова Sportbox.
Ранее Лайф сообщал, что бывший соперник Нурмагомедова назвал единственный способ победить российского бойца. Наш спортсмен объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. В 29 поединках в ММА он одержал 29 побед.
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