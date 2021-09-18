Поединок бойцов смешанного стиля россиянина Шамиля Завурова и азербайджанца Наримана Аббасова завершился победой последнего. Встреча прошла в рамках турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова Eagle FC & AMC Fight Nights в Москве.

Финал наступил уже в первом раунде: Аббасов мощно попал справа и отправил соперника в нокдаун, после чего добил в партере. Эта схватка стала последней в карьере для 37-летнего Завурова. Для Аббасова это 27-я победа при трёх поражениях, он защитил свой пояс.

"Очень жаль, что так завершил карьеру. Были и большие победы. Но он оказался сильнее, настоящий чемпион. Не получилось красиво уйти. Хотел посвятить этот бой нашему великому тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову. Большое всем спасибо. Знаю, что будут очень поддерживать, проиграл или выиграл — не имеет значения. Но, конечно, не хотелось так заканчивать", — приводит слова Завурова Sportbox.