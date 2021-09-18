Скончался тяжело болевший экс-президент Алжира

Бутефлика занимал пост президента с 1999 по 2019 год. В 2013 году он перенёс инсульт, после чего самочувствие политика сильно ухудшилось — он с трудом разговаривал и не мог передвигаться без инвалидного кресла. В последнее время Бутефлика почти не появлялся на публике и выезжал за пределы страны главным образом для лечения.