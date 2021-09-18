Скончался тяжело болевший экс-президент Алжира
В отставку он ушёл после выборов в 2019 году "сознательно и по собственной воле". За шесть лет перед этим перенёс инсульт, что подкосило здоровье политика.
Абдель Азиз Бутефлика. Фото © ТАСС / AP
Экс-президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика, который продолжительное время тяжело болел, скончался. Об этом сообщил алжирский государственный телеканал TV1.
"Умер бывший президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика", — говорится в сообщении телеканала, который цитирует канцелярию главы страны.
Бутефлика занимал пост президента с 1999 по 2019 год. В 2013 году он перенёс инсульт, после чего самочувствие политика сильно ухудшилось — он с трудом разговаривал и не мог передвигаться без инвалидного кресла. В последнее время Бутефлика почти не появлялся на публике и выезжал за пределы страны главным образом для лечения.
В 2019 году Бутефлика после нескольких недель массовых протестов против его переизбрания подал в отставку. Он считал, что так содействовал переходу к "лучшему будущему для Алжира".
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