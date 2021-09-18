Диверсия на газопроводе оставила Дамаск без света

В Сирии на газопроводе к югу от Дамаска была совершена диверсия. В результате столица страны столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Гассан Земель.

"Электричество в Дамаске было отключено из-за диверсии на газопроводе в районе Дейр Али, что привело к остановке работы одноимённой станции", — приводит слова Земеля SANA.

По его словам, ведутся ремонтные работы. Электроснабжение Дамаска будут восстанавливать постепенно.