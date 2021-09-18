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Диверсия на газопроводе оставила Дамаск без света

Ремонтные работы идут, однако чётких сроков восстановления местные власти пока не называют.

17 сентября, 22:44
<p>Фото © ТАСС / Георгий Надеждин</p>

Фото © ТАСС / Георгий Надеждин

В Сирии на газопроводе к югу от Дамаска была совершена диверсия. В результате столица страны столкнулась с массовыми отключениями электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Гассан Земель.

"Электричество в Дамаске было отключено из-за диверсии на газопроводе в районе Дейр Али, что привело к остановке работы одноимённой станции", — приводит слова Земеля SANA.

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По его словам, ведутся ремонтные работы. Электроснабжение Дамаска будут восстанавливать постепенно.

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Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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