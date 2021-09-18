Экс-руководителя крупнейшей криптовалютной биржи России арестовали в Польше

Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева арестовали в аэропорту Варшавы. Как стало известно, его задержание было проведено ещё в августе.

Как пишет издание Wyborcza, со счетов компании до этого пропало $450 млн. Васильев сейчас сидит в варшавском СИЗО. По данным газеты, именно бывший руководитель компании якобы несёт ответственность за исчезновение денег.

Окружной суд Варшавы постановил временно арестовать Васильева на 40 суток. Запрос о его экстрадиции подал Казахстан, польская прокуратура рассматривает этот вопрос.