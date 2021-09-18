Экс-руководителя крупнейшей криптовалютной биржи России арестовали в Польше
Не так давно со счетов Wex пропало $450 млн. Она стала правопреемником биржи ВТС-е, рухнувшей ещё в июле 2017-го.
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Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева арестовали в аэропорту Варшавы. Как стало известно, его задержание было проведено ещё в августе.
Как пишет издание Wyborcza, со счетов компании до этого пропало $450 млн. Васильев сейчас сидит в варшавском СИЗО. По данным газеты, именно бывший руководитель компании якобы несёт ответственность за исчезновение денег.
Окружной суд Варшавы постановил временно арестовать Васильева на 40 суток. Запрос о его экстрадиции подал Казахстан, польская прокуратура рассматривает этот вопрос.
Ранее Лайф рассказывал, что двое братьев из ЮАР исчезли с чужими биткоинами на 3,6 миллиарда долларов. Бизнесмены вывели средства с помощью крупных майнинговых пулов, из-за чего дальнейший путь криптовалюты отследить стало невозможно.
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