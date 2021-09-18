В США допустили, что увеличат военное присутствие в Австралии
Вопрос обсуждался на встрече министров. Окончательное решение на этот счёт пока ещё не принято.
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США и Австралия обсуждают возможность увеличения американского военного присутствия в Австралии. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.
"У нас там [в Австралии] уже есть ротационное присутствие морской пехоты. Один из аспектов, который обсуждался, — возможность увеличить это присутствие в Австралии и этот доступ в Австралию, но никакого решения не было принято по итогам вчерашних переговоров министров в формате "два плюс два", — заявил он.
По словам Кёрби, обсуждение этого вопроса ещё не снято с повестки дня. Он отметил, что переговоры с австралийской стороной на этот счёт продолжатся.
Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
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