В США допустили, что увеличат военное присутствие в Австралии

"У нас там [в Австралии] уже есть ротационное присутствие морской пехоты. Один из аспектов, который обсуждался, — возможность увеличить это присутствие в Австралии и этот доступ в Австралию, но никакого решения не было принято по итогам вчерашних переговоров министров в формате "два плюс два", — заявил он.