Дуров сообщил о блокировке в Telegram ботов, связанных с предвыборной агитацией
Основатель мессенджера счёл такое решение легитимным и призвал уважать такую практику.
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Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что с 18 сентября в этом мессенджере будут блокироваться боты, связанные с предвыборной агитацией в России. Так он прокомментировал решение Apple и Google заблокировать приложение Навального в России.
Дуров отметил, что предвыборная кампания в России подошла к концу, идёт процесс выборов. Он счёл решение заблокировать приложение Навального в мессенджере легитимным.
"Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать её — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов", — отметил Дуров в своём телеграм-канале в ночь на 18 сентября.
Ранее Лайф рассказывал, что приложение "Навальный" удалили из App Store после бесед с послом США в России. При попытке скачать запрещённую программу пользователи видят уведомление о том, что она удалена из магазинов Apple и Google.
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