Дуров сообщил о блокировке в Telegram ботов, связанных с предвыборной агитацией

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что с 18 сентября в этом мессенджере будут блокироваться боты, связанные с предвыборной агитацией в России. Так он прокомментировал решение Apple и Google заблокировать приложение Навального в России.

Дуров отметил, что предвыборная кампания в России подошла к концу, идёт процесс выборов. Он счёл решение заблокировать приложение Навального в мессенджере легитимным.

"Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать её — с полуночи по московскому времени мы планируем ограничить функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией. Надеюсь, все желающие получить дополнительную информацию о кандидатах смогли это сделать до начала выборов", — отметил Дуров в своём телеграм-канале в ночь на 18 сентября.