НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Власти США отказали Pfizer и BioNTech в праве предлагать бустерные дозы вакцин

Минздрав усомнился в безопасности широкой ревакцинации. Хотя после второго голосования решили разрешить её для узкой группы.

17 сентября, 21:35
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Комиссия FDA — Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США — отклонила запрос на массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной американской и германской фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech.

Как пишет Fiercepharma, Pfizer и BioNTech запрашивали разрешение на применение бустерных доз вакцины Comirnaty в США для всех лиц в возрасте от 16 лет. В результате против одобрения высказалось подавляющее большинство специалистов, входящих в совет, — 16 человек, за — только двое. Члены комиссии не нашли достаточных подтверждений безопасности широкой ревакцинации. Специалисты также выразили сомнение в ценности масштабного использования бустерных доз препарата. После второго голосования всё-таки решено было одобрить бустерные дозы Comirnaty для американцев в возрасте от 65 лет или имеющих тяжёлые заболевания.

Армения одобрила применение российской антиковидной вакцины "Спутник лайт"

Армения одобрила применение российской антиковидной вакцины "Спутник лайт"

Ранее Лайф сообщал, что американский регулятор внёс поправки и допустил получение бустерной порции антиковидных препаратов Pfizer и Moderna в чрезвычайных обстоятельствах.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1