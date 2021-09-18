Власти США отказали Pfizer и BioNTech в праве предлагать бустерные дозы вакцин

Комиссия FDA — Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США — отклонила запрос на массовое применение дополнительных (бустерных) доз вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанной американской и германской фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech.

Как пишет Fiercepharma, Pfizer и BioNTech запрашивали разрешение на применение бустерных доз вакцины Comirnaty в США для всех лиц в возрасте от 16 лет. В результате против одобрения высказалось подавляющее большинство специалистов, входящих в совет, — 16 человек, за — только двое. Члены комиссии не нашли достаточных подтверждений безопасности широкой ревакцинации. Специалисты также выразили сомнение в ценности масштабного использования бустерных доз препарата. После второго голосования всё-таки решено было одобрить бустерные дозы Comirnaty для американцев в возрасте от 65 лет или имеющих тяжёлые заболевания.