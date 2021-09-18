В России предложили ограничивать мобильную связь во время ЧС

Минцифры РФ предложило ограничивать использование мобильной связи для россиян во время чрезвычайных ситуаций. Приоритетными пользователями могут стать сотрудники государственных, правоохранительных органов и экстренных служб, а именно Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюста, Росгвардии. А также представители координационных органов единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

"Решение о приоритетном использовании, приостановлении или ограничении использования сетей связи <…> принимается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ во взаимодействии ‎с приоритетными пользователями на основании анализа состояния сетей связи и средств связи в зоне ЧС и предложений соответствующего координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС", — говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как пишут "Известия", мера объясняется тем, что люди во время ЧС массово пытаются связаться с остальным миром, им поступают звонки и сообщения от родственников, коллег и друзей. Таким образом неизбежно наступает перегрузка работы сети. Одной из первых таких историй, по словам юриста Венеры Шайдуллиной, была атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В течение первых суток после ЧП коммутационные центры операторов оказались перегружены, что вызвало проблемы и у пользователей, и у сотрудников экстренных служб.

Предложение ограничивать пользование сетью эксперты сравнивают с тем, как водители пропускают автомобили со спецсигналами к месту аварии. Отмечается, что проект реализовать несложно: на месте ЧС будет вводиться приоритизация абонентов. Пока ёмкость позволяет, любой человек сможет звонить, но приоритет будет у тех, кто решил обратиться в службы спасения.