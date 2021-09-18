В Москве проголосовало онлайн более 1,2 миллиона избирателей

В Москве 1,2 миллиона человек уже отдали свои голоса на выборах с помощью дистанционного электронного голосования. Это следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Согласно сервису, на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу получено 1 287 080 голосов, на выборах в ГД по одномандатному избирательному округу — 1 232 376 голосов. На довыборах в городскую думу по двум округам — 47 392 голоса, а на довыборах в муниципальный округ Щукино в Москве — 9020.

Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.