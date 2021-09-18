"Было бы в самый раз": На Украине предложили переименовать страну по образу США
Автор инициативы также считает, что пример нужно брать с таких европейских государств, как Германия и Австрия.
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Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского и спикер киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предложил переименовать Украину по образу Соединённых Штатов Америки — назвать Соединёнными Землями Украины.
"Там широкий на самом деле простор. Мы очень в этом смысле похожи на Австрию и Германию. Они меряют землями. У нас тоже надо землями мерить", — сказал Арестович в интервью ютуб-каналу Politeka.
По мнению политика, такое название "было бы в самый раз". Он объясняет это тем, что в стране много географически обособленных районов со своей микрокультурой, субэтносами, обычаями и историей.
Ранее Лайф писал, что Арестович предлагал назвать государство Русь-Украиной, чтобы отобрать бренд "Русь" у России.
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